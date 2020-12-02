Ay, Yengeç burcunda ilerlerken bizi duygusal açıdan meşgul eden, korumak ve kollamak istediğimiz şeylere daha çok odaklıyız. Bazı endişeler, kolay etki altında kalma durumu ortaya çıkabilir. Ancak farklı ve yeni fikirler de var. Düşüncelerimiz daldan dala sıçrayabilir. Kafamızı toparlamakta biraz zorlanabiliriz. Bugünlerde daha fazla şey yapma isteği ve hareketliliği yüksek. Özellikle günün geç saatlerinde yeni ve farklı düşüncelere açık olmak gerek. Düşüncelerimiz dağınık olsa da, daha aktif bir tutum içinde olabiliriz. Duygusal alanda, ailevi konularda alınganlıklar gündeme gelebilir. Tartışmalara açığız.

KOÇ: Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konular gün yüzüne çıkabilir. Gün içinde işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var.

BOĞA: Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. Yakın çevrenizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. Alınması gereken kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli olunmasında yarar var. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER: Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizle ilgili heyecanlı gelişmeler olabilir. İşle ilgili konularda, başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal konularda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gündesiniz.

YENGEÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Duygusal olarak hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN: Bilemediğiniz konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden başınıza gelen olaylara karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda konsantrasyonunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK: İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Geleceğinizle ilgili beklentiler gününüzü etkileyebilir. Zihinsel açıdan heyecanlı ve yararlı bir gün. Duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar var.

TERAZİ: Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için heyecan duyabilirsiniz. Bazı davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Keyifli zamanlar var.

AKREP: Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Bu da sizi daha iyimser yapabilir. Hayat felsefeleriniz hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY: Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Dağınık enerjiler var. Ortaklı para konuları gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz.

OĞLAK: Eşinizle ilgili konular bugünde gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Zihinsel açıdan heyecan duyduğunuz konulara yoğunlaşmak isteği içinde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde abartıya kaçma eğilimindesiniz.

KOVA: İşlerinizle ilgilenmek istemeyeceğiniz zamanlar olabilir. İleriye dair plan ve program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde dağınık enerjiler söz konusu, duygusal açıdan etki altında olabilirsiniz.

BALIK: Güzel olan şeyler için rahatlıkla harcama yapabilirsiniz. Zihinsel açıdan yararlı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde abartıya kaçabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı tutumlar söz konusu. Risk almak isteyeceğiniz durumlar olabilir.