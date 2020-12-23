Oldukça kritik bir gün olacağa benziyor. Enerjimiz yüksek ve canlıyız. Tek başına adım atmak konusunda da zorlanmayacağız. Ancak kimi zaman şiddet içeren durumlar, kazalar, ani olaylar söz konusu olabilir. Fiziksel açıdan risk taşıyan durumlara dikkat edilmeli. Ani risklerin, gerilimlerin gündeme gelebileceği durumlar olabilir. Bu enerjiyi düzgün kullanabilmek için daha sakin ve soğukkanlı bir tutum sergilemeliyiz. Mars-Pluton kare açısı nedeni ile bizi öfkelendiren ya da öne çıkaran konularda kontrollü olalım. Kimi zaman kişisel gücümüzü olumlu yönde de test edebiliriz. Güç sınırlarımızı zorlayabiliriz. Ancak tepkilerimizi dengede tutmaya çalışalım.

KOÇ: Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.

BOĞA: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. İletişimden kaynaklı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN: Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz.

BAŞAK: Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kazalara maruz kalabilirsiniz.

YAY: Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar da yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK: Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. İç sesinizi dinleyebilirsiniz.

KOVA: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz.

BALIK: Harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.