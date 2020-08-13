Mars ile Pluton arasındaki kare açı, istek ve düşüncelerimizde daha iddialı ve mücadeleci olabileceğimizi anlatıyor. Böyle zamanlarda kıyasıya durumlar, koza koz, dişe diş bir tutum dikkatimizi çekebilir. Şiddet yaratabilecek eğilimlerden ya da ortamlardan uzak kalmaya bakalım. İş hayatında üzerimizde daha fazla baskı hissedebiliriz. Ay, İkizler burcunda iken hareket, iletişim ve görüşmelerde bir sonuca varmak için daha çok çaba gösterebiliriz. Daha kolay anlaşılmak ve olayları netleştirmek için çaba sarfetmeliyiz. Bugünlerde sosyal konular, gruplar ve arkadaşlıklar için pek çok şey yapılabilir. Düşüncelerimizde net olmaya bakalım.

KOÇ:İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir.

İKİZLER:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz.

YENGEÇ:Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir.

ASLAN:İş hayatınızda alacağınız desteklerle hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.

BAŞAK:İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar var. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız.

TERAZİ:Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi yaratıcı hissedebilirsiniz. Etkili konuşmanızla etrafınızdaki insanları ikna edebilirsiniz.

AKREP:Endişe yaratan durumlar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz.

YAY:Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz. Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran işlere yoğunlaşabilirsiniz.

OĞLAK:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz.

KOVA:Yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BALIK:Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan durumlar tekrar gündeme gelebilir. Emlakla ilgili olaylarda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.