Ay kısıtlayıcı Oğlak burcunda ilerlerken, Güneş de Pluton’la kare açı içinde duruyor. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Bugünlerde duygusal yönden bizi zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi bir bakış açısı gerekmekte. Sabah saatlerinde planlarda zorunlu değişiklikler yaşanabilir. Hızlı davranarak önlem alabiliriz. Ay’ın durumu ailevi ya da evdeki koşullara eksiklik, yetersizlikler getiriyor olabilir. Saat 16.20-17.26 arasını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Üstümüzde baskı yaratan durumlar artmakta... Böyle zamanlarda uzun vadeli düşünmek, sınırlarımızı korumak ve sabırlı olmak iyi olacak. Yaşlılarla ilgili konularla daha çok ilgilenebiliriz.

KOÇ:İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Gizli kalmış konular açılabilir.

BOĞA:Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Duygusal durumlar ön plana çıkabilir.

İKİZLER:Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda tamamlanması gereken durumlarda detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklı para konularına ciddiyetle yaklaşmanız gereken zamanlar var.

YENGEÇ:İkili ilişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Yapacağınız anlaşmalar gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Hayal gücünüzü kullanmanız işleri kolaylaştırabilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi plan ve program yapmaya itebilir. Uğraştığınız işlerdeki eksikleri tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK:Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendi iç sesinizi dinlemek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz olaylara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz.

AKREP:Gün içinde iletişim yönünden hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yapacağınız sözleşmelerde detaylar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız zamanlar var.

YAY:Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için çabayabilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.

OĞLAK:Kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gizli kalmış olaylar gündeme gelebilir.

KOVA:Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız.

BALIK:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven içinde olabilirsiniz.