Ay sabah 7.34’ten 15.16’ya kadar Oğlak burcunda boşlukta kalıyor. Dolayısıyla günün ilk yarısında kendimizi daha şanssız ve kıstırılmış hissedebiliriz. Mümkünse bu saatlerde sabırlı olmak, aceleyle hareket etmemek gerekiyor. Kimi zaman bitişler, sonlanmalar da söz konusu olabilir. Saat 15.16’dan itibaren daha ümitli ve kararlı bir durum ortaya çıkıyor. Enerji değişimi dikkat çekmekte... Güneş artık Akrep burcunda ilerlemekte... Bu yeni dönemde duygusal açıdan daha kararlı bir tavır alabiliriz. Öğleden sonra kararlı davranmak, eldeki işlere odaklanarak, enerjimizi yapıcı hale getirmek mümkün. Gelecek yönünde temel teşkil edecek şeyler yapabiliriz.

KOÇ: Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz çalışmalarda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir.

İKİZLER: Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Uluslararası durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Kendi felsefinizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.

YENGEÇ: Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz çalışmalarda yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı durumlara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var.

BAŞAK: Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.

AKREP: Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait durumlar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

YAY: Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz.

OĞLAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde bazı farklı olaylar olabilir.

KOVA: Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlarda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK: Sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz.