Ay’ın Koç burcuna ilerlemesi ile birlikte daha hızlı ve gayretli bir hava ortaya çıkmakta. Bugün pek çok işimizi hızla ilerletmek isteyebiliriz. Işıkların uyumu da genel bir şans ve ilerlemeye işaret ediyor. Bize canlılık ve yaratıcılık getiren faaliyetlere yönelebiliriz. Kuşkusuz bu durum daha iddialı ve sabırsız davranmaya da yol açabilir. Dolayısı ile bugün yakın beraberliklerde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Bencillik, acelecilik nedeni ile ortaya çıkabilecek durumlara dikkat edelim. Özellikle ilişkilerimizde önemli değerlendirmeler, kimi zaman sürtüşmeler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde soğukkanlı davranmakta fayda var.

KOÇ

Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir.

BOĞA

Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip, yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.

İKİZLER

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz.

YENGEÇ

Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.

ASLAN

Kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir.

BAŞAK

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz.

TERAZİ

Daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.

AKREP

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Yeni yönlere doğru gidebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın.

OĞLAK

Aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Babanız ile ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.

KOVA

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin.

BALIK

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni arayışlar içine girebilirsiniz. Kaynaklarınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla kullanacağınız alanlara yönelmek daha iyi görünebilir.