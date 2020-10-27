Öğle saatlerinde Ay, Balık’ta Neptün ile birleşiyor. Bu geçici bir transit olsa da, dağınıklık, ihmaller ya da dikkatsizlik anlamına gelebilir. Sezgilerimiz oldukça güçlü ve duygusal açıdan kendimizi kaptırma eğiliminde olabiliriz. Bu nedenle sınırlarımıza dikkat etmeliyiz. Kendimizi kurban haline getirmemeye özen gösterelim. Hemen öğleden sonra saatlerinde değişikliklere uyum sağlamak ve biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Belirli düşüncelere takılı kalmadan ilerlemeye bakalım. Seçim yapmamız gerekebilir ancak kafa karışıklığı da yaşayabiliriz. Ailevi işlerde, korumak, kollamak istediğimiz konularda daha çok şey yapmak isteyebiliriz.

KOÇ: Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. Akışta kalın.

BOĞA: Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Planlar yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Hedeflerinize ulaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ: Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız şeyleri paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir.

ASLAN: Ortaklı durumlar gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir.

BAŞAK: İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

AKREP: Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz.

YAY: Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan durumlar gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var.

OĞLAK: Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. Kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.

KOVA: Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

BALIK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz durumlara eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var.