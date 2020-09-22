Güneş bugün saat 16.30’da Terazi burcuna ilerliyor ve sonbahar başlıyor. İlişkilerimiz üzerinde daha fazla düşünmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Denge ve adalet içeren konular yoğunlaşmakta. Bugün oldukça hareketli ve özgürlük isteği içinde olabiliriz. Yüksek enerjimizi daha somut hale getirmeye bakalım. Kimi zaman koşullar bizi duygusal açıdan test edebilir. Bugün aynı zamanda daha fazla iletişim kurmak, görüşmeler, anlaşmalar içinde olmak önümüzü açabilir. Fikirlerimizi aşırı savunmak yerine daha iş birlikçi olmaya bakmalıyız. Özellikle akşam saatlerinde duygusal çatışmalar ve sürtüşmeler gündeme gelebilir.

KOÇ: Sabah saatlerinde ortaklı işlerinizde endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha sınırsız ve güçlü hissedebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz.

BOĞA: Eşinizle ilgili konular sabah saatlerinde sizi daha fazla meşgul edebilir. Dengeli olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Öğleden sonra ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

İKİZLER: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde çaba göstermeniz gerekebilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla takım çalışması

yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ikili ilişkileriniz daha fazla ön plana çıkabilir.

YENGEÇ: Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek keyfinizi yerine getirebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Bazı konularda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla organizasyon yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN: Ev hayatınızla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenecek zaman bulabileceksiniz. Aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.

BAŞAK: Sabah saatleri hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışmaları ve ticari konuları iyi organize etmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akşam için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ: Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemeye gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla ön planda olacağınız bir gündesiniz. Bazı işlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda yakın çevrenizle olabilirsiniz.

AKREP: Bugün kişisel konuda hassasiyetiniz olabilir. Bazı konulara yeniden başlamak ve yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İlerleyen zamanlarda maddi konular daha fazla önem kazanabilir.

YAY: Bugün güne bilemediğiniz olayları algılamakla başlayabilirsiniz. Gizli kalan şeylerden kendinize pay çıkarabileceğiniz zamanlardasınız. Kabullenme içinde olursanız daha kolay atlatacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Bugün geleceğinizle ilgili beklenti içinde olabilirsiniz. Dernek işleriyle ilgilenebilirsiniz. Yapacağınız planlarda sosyal olmak daha isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha rahat ilerleme kaydedebilirsiniz.

KOVA: Gün içinde iş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bazı işlerinize yön kazandırmak için çalışabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkiniz dikkat çekebilir. İlerleyen zamanlarda daha sosyal konulara ilginiz dönebilir.

BALIK: Bugün yeni başlangıçlar yapmak sizi daha özgür hissettirecektir. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat görebileceksiniz. Uluslararası konular dikkat çekebilir. İlerleyen saatlerde iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir.