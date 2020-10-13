Gün boyunca daha özenli ve dikkatli olmaya çalışalım. Güneş ve Mars karşı karşıya gelmeye başlıyor. Mars geri hareketinin en üst seviyesindeyiz. Bu nedenle bazı engeller ve gerilimler artmakta... Merkür iyice yavaşlarken eldeki işleri gözden geçirmeli, nerelerde eksiklerimiz olabilir, görmeye bakmalıyız. Sabah saatlerinde (7.55) Başak burcuna ilerleyen Ay, özellikle sağlık ve işteki düzenle ilgili uğraşlara dikkat etmek gerektiğini anlatıyor. Gergin durumlar, terslikler söz konusu olabilir. Özellikle akşam saatlerinde daha sakin ve dengeli olmaya çalışmalıyız.

KOÇ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız da artış olabilir. Bilginin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlarda yanlış anlaşılmalar olabilir. Ani tepkiler vermemelisiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli gündeminizde yaratıcılığınızı keyif aldığınız konulara aktarabileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Cesaretinizi toplayıp arzuladığınız şeyler için adım atabilirsiniz.

İKİZLER: Ev hayatınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konular sizi geçmişe götürebilir. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Babanızla ilgili durumları ihmal etmeyin. Çevresel değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Emlak çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ: İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. Bilginin kaynağına inmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız konularda eğitim almak isteyeceğiniz zamanlar var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel hassasiyetiniz ön plana çıkabilir.

ASLAN: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız zamanlar var. Bu konuda yeni haberler alabilirsiniz. Bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yenilik getirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir.

BAŞAK: Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetinizin fazla olduğu konularda çevresel değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Hareketli bir gündeminiz var. İmaj değişikliği yapmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Enerjinizi olumlu yönde kullanın.

TERAZİ: Uğraştığınız konularda bilgi eksikliklerinden dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. İç dünyanızla ilgili durumlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cesaret gerektiren mevzulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

AKREP: Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişimler ilginizi çekebilir. Mesleki gruptaki arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

YAY: İş hayatınızda iletişimden kaynaklı yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizden aldığınız bilgiler uğraştığınız çalışmalarda işinize yarayabilir. Çevrenizde yaşanan değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

OĞLAK: Uğraştığınız işlerde daha rahat bütünü görebilirsiniz. Bilginin hızlı aktığı bir gündesiniz. Ufkunuzun açıldığı ve yeni şeyler öğrenmek için cesaret göstereceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda reform yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA: Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu durum sizi duygusal yönden bağlayıcı olabilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız işler hakkında yeterince bilgi edindiğinizden emin olun. Parasal açıdan uğraşabilirsiniz.

BALIK: Eşinizden gelecek bilgiler önemli olabilir. Hareketli bir gündem sizi bekleyebilir. İletişimde olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda cesaretli davranabilirsiniz.