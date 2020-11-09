Haftanın ilk gününde karşı karşıya gelen Venüs ve Mars kimi zaman ilişkilerimize çekişmeler, tartışma ya da harareti yüksek durumlar getirebilir.

Aşkta çekimler yüksek ancak huzursuzluk da mümkün. Günün ilk yarısında kişiliğimizi ortaya koymak, iddialı olmak öne çıkıyor. Ancak bu durum kişisel abartılara, alınganlıklara da neden olabilir.

Bugün öfkemizi ve ani çıkışlarımızı dengelemekte zorlanabiliriz. Saat 16.29’dan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay, akşam saatlerine daha dikkatli ve özenli bir hava getirmekte. İşle ilgili değişiklikler bazı endişeleri tetikleyebilir. Aynı zamanda gelecek yönünde daha fazla düşünme, eldeki işlerimizi gözden geçirme imkanı bulabiliriz.

KOÇ: Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.

BOĞA: Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.

İKİZLER: Aile hayatınızla ilgili konula gündeminizi etkileyebilir. Babanızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde karar vereceğiniz olaylar karşısında farkındalığınız artabilir.

YENGEÇ: Yazılı iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla etkileyebilir. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.

ASLAN: Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Maddi konularınızla ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar bugün sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Yeni başlangıçlar için heyecan duyacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Sağlık konularına ayrıca özen göstermelisiniz.

TERAZİ: Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir.

AKREP: Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YAY: Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili mevzular gündeminize gelebilir.

OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

KOVA: Duygusal yönden bağlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Hayatınızdaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.

BALIK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Her zaman gösterdiğiniz fedakarlığı karşınızdakinden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. İlişkilerde çatışmalar çıkabilir.