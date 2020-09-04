Dolunayın etkisi devam ederken, Ay bugün Koç burcunda ilerliyor. Bu nedenle bugün karşılıklı konularda, başkalarından beklentilerimizde daha aceleci ve sabırsız davranabiliriz. Bu durum kimi zaman çocuksu davranışlara ve ani tepkilere, tutarsızlıklara neden olabilir. Daha fazla dengeye ihtiyacımız var.

Bugün aşkta da hararetli durumlar söz konusu. Büyük çekimler olabileceği gibi, kıskançlıklar ya da anlayışsızlıklar da gündeme gelebilir. Önyargılı olmamaya özellikle dikkat edelim. Özellikle duygusal alanda kendimizi daha fazla baskı altında hissedebilir ve mutlu olmakta zorlanabiliriz.

KOÇ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli olmalısınız.

İKİZLER:Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işlerde kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızdaki kazalara karşı dikkatli olun.

ASLAN:Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var.

BAŞAK:Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulara dikkat etmelisiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

TERAZİ:İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda sıkışma olabilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkat.

AKREP:Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelen destekleri göz ardı etmemeye çalışın.

YAY:Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almayın.

OĞLAK:Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır.

KOVA:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz.