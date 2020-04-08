Terazi burcunda gerçekleşen dolunay karşılıklı konulara, ilişkilerimize büyük bir hassasiyet getirmekte... Ortak hareket etmenin yollarını aramalıyız. Ancak Ay yanan yolda ilerlerken, tartışma çıkarabilecek durumlara da dikkat etmek gerekecek. Ufak bir kıvılcım nedeniyle ortaklı işlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Sabah saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım. Sabah saatlerinde daha pozitif düşüncelere odaklanmak ve düşüncelerimizi uygulamaya çalışmak zor değil. Sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Ancak öğle sonrasında bizi duygusal açıdan baskılayan ya da manipüle eden koşullarla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Sabah saatlerinde eşinizle hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER:Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.

YENGEÇ:Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.

ASLAN:Eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var.

AKREP:Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Rahatlatıcı koşullar söz konusu...

YAY:Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu. İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır.

OĞLAK:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak.

KOVA:Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK:Kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir.