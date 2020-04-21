Güneş ve Satürn arasındaki kare ciddi konulara, zorlanmalara işaret etmekte... Kendimize olan güvenimiz test ediliyor. Moralimizi bozmamalıyız. Kimi zaman kısıtlamalar, engeller ve depresif koşullar karşımıza çıksa da, kendimizi yenileme imkanına sahibiz. Bugünlerde yeni bir şey başlatmakta son derece zor. Bu nedenle olayları kendi akışında ele almaya bakalım. Şansımızı aşırı zorlamamamız gereken bir gündeyiz. Devletle, otorite figürleriyle ilgili durumlarda test altında olabiliriz.

Neyse ki öğle saatlerinde daha fazla destek ve beraber hareket ettiğimiz olaylarda ilerleme var. Bu saatlerde daha çok uyum yaratabiliriz. Günün sonunda yeni haberler de gündemimizi hızlandırabilir.

KOÇ:Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gerekebilir. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.

BOĞA:Kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz durumlar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz.

İKİZLER:Gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı olaylarda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir.

YENGEÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Gün içinde tamamlanmalar olabilir.

ASLAN:Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz olaylar hakkında fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki durumları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK:Acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gerekebilir. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı olayların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, tartışmaya dönmemesine dikkat edin.

OĞLAK:Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili olaylarda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir.

KOVA:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.