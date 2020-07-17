Koşullar çok istikrarlı ve rahat olmayabilir. Sorumluluklar ve sınırlamalar yüzünden kendimizi zayıf hissedebiliriz. Belki de bakış açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, acele etmemeli ve eksik olan şeyleri tamamlamaya bakmalıyız. Başkalarından öğrenebileceğimiz, zor da olsa kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz. Günün erken saatlerinde daha fazla sohbet, alışveriş ve hoşluk yaratabilecek imkanlar var. Ancak söylenen sözler çok gerçekçi olmayabilir. İlişkilerimizde daha dikkatli bir tutum içinde olmalıyız. Kimi zaman çok düşünülmeden söylenen sözler başımıza sıkıntı açabilir.

KOÇ:Zihinsel alanda aktif olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize etmeniz mümkün. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yapmayı hayal ettiğiniz konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınız konusunda yeni kararlar almak için ilginç imkanlar söz konusu... Harcamalarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

İKİZLER:Kendinizle ilgili kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ:Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Zihinsel açıdan daha aktif kalabilirsiniz.

ASLAN:Gelecekle ilgili beklentileriniz üzerinde duracağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla zaman geçirmeye bakın. İş hayatınızdaki arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

BAŞAK:Çalışmanızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık gösterebilirsiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu... İş hayatınızda yeni haberler alabilir, yeni seyahatler yapabilirsiniz.

TERAZİ:Yeni ufuklara açılmak ve farklı şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Karşınıza yolculuk planları için teşvik edici imkanlar çıkabilir. Eğitimde yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz. Aşkta engeller yaşanabilir.

AKREP:Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz. Ortaklı para durumlarında yeni kararlar alabilirlisiniz. Yazılı iletişiminizin çok olduğu bir gündesiniz.

YAY:İlişkilerinizin gündeminizi etkilediği durumlar olabilir. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven duyabileceğiniz imkanlar mümkün. Risk almak isteyebilirsiniz, ancak dikkatli olmakta fayda var. Yazılı anlaşmalara dikkat.

OĞLAK:Çalışma koşullarınız sizi daha çok meşgul edebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

KOVA:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün... Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir.

BALIK:Gündeminizi evinizle ilgili konular oluşturabilir. Sabah saatlerinizde alışveriş yapabilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Babanız ve ailenizle ilgili durumlar gündem oluşturabilir.