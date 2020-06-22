Yengeç burcundaki Güneş tutulmasının etkileri öne çıkıyor. Duygusal alanda önceliklerimize odaklıyız. Değişiklikler yapmak ve farklılığımızı göstermek istiyoruz. Öğle saatlerde konuşma ve görüşmeler daha hızlı ilerleyebilir. Yeni haberlerle harekete geçebiliriz. Hızlı adımlar atmakta zorlanmayacağız. Akşam saatlerinde karşılıklı konulara daha çok özen gösterebiliriz. Bizi alıngan ya da hassas kılan durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Samimi davranma eğilimindeyiz. Ancak bir yandan da tek başına hareket etmek ya da tamamen aykırı davranmak da söz konusu olabilir. Günün geç saatlerinde ilişkilerimizde daha objektif olmanın yollarını arayalım. Fazla hayalci de olabiliriz.

KOÇ:Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait durumlar gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız.

BOĞA:Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. Çalışmalarınızı aksatmamaaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER:Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde engelleri aşabilirsiniz. Sorumluklarınızın artması söz konusu... Kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir.

YENGEÇ:Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız.

ASLAN:Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. İşlerinizle ilgili çaba içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK:Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içindeki organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz.

TERAZİ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP:Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.

YAY:Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz olaylarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.

KOVA:Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Aşk ve yaratıcılık konusunda sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.