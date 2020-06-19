Tutulmaya az kaldı

Güneş tutulması öncesince ve sonrasında çoğu zaman ani olaylar gündemimizi değiştirmeye başlar. Henüz yeniay ve Yengeç’te tutulma gerçekleşmedi ancak Ay meraklı İkizler burcuna ilerledi. Bugün daha hızlı ve hareketli olabiliriz.

Özellikle ilişkiler, aşkta ve arkadaşlıklar içinde samimi tavırlar var. İkilemler ve soru işaretleri de söz konusu... Sabah saatlerinde konuşmalar ve güzel bir atmosfer yaratabilecek imkanlar var. Bu saatleri daha iyi değerlendirebiliriz. Dedikodular ve kimi zaman gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Ancak zihinsel olarak biraz daha sakin kalmaya çalışalım. Beklenmedik haberler esnek olmayı gerektiriyor. Günün geç saatlerimizde sözel olarak tartışmalar, gerginlikler ortaya çıkabilir.