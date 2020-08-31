Yeni haftaya Ay, Saka burcunda büyürken başlıyoruz. Ay bu burçta büyürken sosyal konulara, düşüncelere daha açık olabilir ve yenilikçi davranmak isteyebiliriz. Ancak uyum içinde olmadığımız çevresel koşullar da olabilir. Özelikle gruplar ve sosyal konular içinde daha iyi hale getirmemiz gereken işler var. Kimi zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Hedeflerimiz yönünde kararlı ve akılcı şekilde ilerlemek istiyoruz. Ancak başkalarının duygusal durumlarını anlamak, yakınlık göstermek konusunda zorlanabiliriz. Düşüncelerimizde aşırı katı davranmak yüzünden yanlış anlamalar, kimi zaman ilişki problemleri yaşayabiliriz. Biraz daha esnek olmakta fayda var.

KOÇ:Geleceğe dair beklentilerinizin oluşacağı, yeni başlangıçlar için sabırsızlanacağınız bir gündesiniz. Fakat planlı olmakta fayda var. Sosyal konular ön planda. Arkadaşlarınızla program yapmaktan keyif alabilirsiniz. İşinizde size destek veren kişiler olabilir.

BOĞA:İşinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilir, konumunuzun yükselmesini isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konulara zaman ayırmakta fayda var. Gün içinde toleranslı davranmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Olaylara daha gerçekçi bakmak gerekebilir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak, keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Yapmak istediğiniz yolculukların plan ve programlarına başlamak size iyi gelecektir. Yapacağınız işlerde sorumluluğu ele alıp, daha planlı olmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırın.

YENGEÇ:Ortaklaşa para durumları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konularda fazla gerçekçi olup, duygularınızı işinize karıştırmayacaksınız. Yatırımlarınızla ilgili konularda sorumluluğu başkasına bırakmayıp, kendiniz ilgilenmek isteyebilirsiniz.

ASLAN:Eşinizle ilgili olaylar ön planda olabilir. Karşılıklı ilişkilerde uyum ve denge arayışında olduğumuz zamanlar var. Bugün yeni anlaşmalar imzalayabilir, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı gerçekçi davranabileceksiniz.

BAŞAK:Gündeminizi iş hayatınızdaki sorumluluklar meşgul edebilir. Planlama yapabileceğiniz bir gündesiniz. Yaşayacağınız endişeleri, kolayca atlayıp, işlerinize gerekli özeni gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verecek.

TERAZİ:Sosyal konular ön planda olacak. Size keyif veren şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Yaptığınız işlerde kendinizi daha rahat ifade etme fırsatı bulabilirsiniz. Bugün dışarda arkadaşlarınızla vakit geçirmekte fayda var, yeni buluşmalar olabilir.

AKREP:Ailenizle ilgili konulara daha fazla zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Bazı olaylara karşı duygusal kontrolünüzü kolayca sağlayabilirsiniz. Emlak alım satımı ile ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

YAY:Hareketli ve iletişime açık bir gün sizi bekliyor. Yakın çevrenizdeki sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmeyeceksiniz. Kardeşlerinizden veya yakın çevrenizden yeni haber alabilir, birlikte zaman geçirebilirsiniz.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili daha gerçekçi sonuçlar almak için daha planlı hareket etmek isteyebilirsiniz. İş değiştirmek isteyenler, yeni teklifler alabilir. İşlerinizle ilgili sorumluluk almak için kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

KOVA:Bugün yeni bir şeye adım atabilirsiniz. Gün içinde sizi umutlandıracak ve olumlu beklentiler oluşturacak konular var. Olaylara gerçekçi bakabilecek ve sorumluluk alabileceksiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular ön planda olabilir.

BALIK:Olaylara ne kadar gerçekçi yaklaşmak isteseniz de, nerden geldiğini bilmediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Böyle durumlarda iç sesinizi dinlemek sizin için faydalı olabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verebilir.