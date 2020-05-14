Ay, Saka burcunda ilerlerken Venüs ile olumlu bir açı kurmakta... Özellikle öğle saatlerinde arkadaşlıklarda hoş bir ortam yaratmak için güzel koşullar var. Düşüncelerimizi daha uyumlu ve keyifli şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda fazlasıyla kararlıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere çaba sarfedebiliriz. Akşam saatlerinde aşmamız gereken bazı işler olabilir. Daha planlı ve hazırlıklı olabiliriz. Bu saatlerde test altında sayılırız. Belki alternatif çözümler bulmak gerekebilir. Bu nedenle yeni koşullara uyum sağlamaya bakalım. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Akışta kalın.

KOÇ:Gelecek beklentilerinizin yoğun olabilir. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme sonlanma yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz. Akışta kalın.

İKİZLER:Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ:Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşacağınız bir gündesiniz. Kararsız koşullar sizi yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Sakin kalıp olayları lehinize çevirebilirsiniz.

ASLAN:İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dengede kalmak isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK:İş hayatınıza ait sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin. Daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ:Harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Spekülatif konular gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çalışmalarınızda sıkışma yaşanabilir. Sosyal konulara yönlenmek rahatlatabilir.

AKREP:Güven içinde olmak sizin için önemli olabilir. Rahat hissettiğiniz aile bireyleriyle görüşmek isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

YAY:Kardeşlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal yatırımlarınızla ilgili belirsizlikler sizi yorabilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu... Harcamalarınızla ilgili kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde çözülmeler olabilir.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizin sıkışmasından çıkan gerilimlere dikkat etmelisiniz.

BALIK:Bilemediğiniz konulara özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili durumlarda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.