Sonunda Venüs düzgün hareketine dönüyor. Geçmiş aylara baktığımızda değer verdiğimiz konularda oldukça karmaşık hisler yaşadık. Bugünlerde başkalarından beklentilerimizi çok daha farklı bir yere koyabiliriz. Gün içinde Ay saat 20.04’e kadar boşlukta kalacak. Fazla hayalci olmamak ve daha pratik seçimler yapmak durumundayız. Hemen öğleden sonra saatlerinde bir takım değişiklikler yapmak ve eksik olan şeyleri görmeye bakmamız gerekebilir. Önceliklerimizi daha iyi belirleyelim. Akşam saatlerinde daha dikkatli ve titiz davranabileceğimiz şartlar var. Fazla eleştirel olmadan, endişelerden uzak durmaya bakalım.

KOÇ:Yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Hayatınız için planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

BOĞA:Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Masraflarınızda artış olabilir. Parasal durumlar daha fazla önem kazanabilir.

İKİZLER:Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz.

YENGEÇ:Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz.

ASLAN:Farklı fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınızda gizli kalan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Masraflarınızda artış olabilir.

AKREP:İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili farklı düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir.

YAY:Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.

OĞLAK:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Parasal durumlarla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kopmalar yaşanabilir.

KOVA:Eşinize ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı durumlarda farklı fikirler ortaya çıkabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır. Akışta kalın.

BALIK:Çalışma ortamında planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz.