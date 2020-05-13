Venüs, İkizler burcunda geri gitmeye başlıyor. 25 Haziran’a kadar sürecek bu transit bizi özellikle aşk hayatında, keyif ve hoşluk arayışında hoşnutsuz kılabilir. Bu dönemde ilişkilerimizde aceleci olmamalı ve ön yargılarımıza dikkat etmeliyiz. Zihinsel açıdan oldukça hareketli bir gün olabilir. Konuşmalar, teknik konular ya da içerisinde grupların olduğu işlerin içinde daha çok şey yapabiliriz. Aynı zamanda mücadele ve savaş gezegeni Mars da Balık burcuna ilerlemekte... Karar verirken duygularla değil, somut gerçeklerle ilgilenelim. Yeni dönemde çok daha hayalci ancak dikkatsiz davranabiliriz.

KOÇ:Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha fazla tepki verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız, ilerleyemeyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Akışta kalın.

İKİZLER:Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Parasal konularla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir.

TERAZİ:Haberleşmeler ve yazışmalar yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz.

AKREP:Ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz.

YAY:Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Sosyal durumlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

KOVA:Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler, sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK:Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz olaylarla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.