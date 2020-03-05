Boğa burcuna ilerleyen Venüs, daha istikrarlı ve tatminkâr ilişkiler kurabilmek yönünde daha pozitif bir dönem başlatıyor. Aşkta daha sabırlı ve huzurlu kalalım. Maddi alanda da kazançlı işler olabilir. Ayrıca bugün duygusal açıdan önem verdiğimiz fikirler yönünde oldukça savunmacı olabileceğimizi anlatmakta. Öğle sonrasında bakış açımızda biraz daha toleranslı olalım. Fikirler, inançlar yüzünden zıt düştüğümüz durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde daha abartılı olabiliriz. Yabancılarla ilgili konular da bizi daha çok meşgul edebilir. Yine de gün içinde yaratıcı alanda pek çok imkan söz konusu. Akışta kalın.

KOÇ:Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmenizde fayda var. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar gündeminize gelebilir. Kendi içinize yönelmeniz söz konusu... Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Akışta kalmalısınız.

BOĞA:Hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba göstermenizde fayda var. Gün içindeki hareketliliğin sizi yorması söz konusu... Yakın çevrenizde olan olaylara kayıtsız kalamayacağınız zamanlar yakın. Akışta kalın.

İKİZLER:Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşamamanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz söz konusu... Gelecek yönünde yeni planlamalar yapacağınız zamanlar yakın. Destek almanız gerekebilir.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların gündeminizi meşgul etmemesinde fayda var. Gün içindeki sıkışıklıklardan olumsuz etkileneceğiniz zamanlar yakın. Bazı yavaşlamalar söz konusu...

ASLAN:Bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf etmenizde fayda var. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınızın artacağı zamanlar yakın. Planlarınızda bazı değişiklikler söz konusu... Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir.

BAŞAK:Gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşamanız söz konusu... Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz zamanlar yakın. İlerleyen günlerde planlama hatalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ:Hayatınızdaki gelişmelerin gündeminizi meşgul etmesi söz konusu... Başarı için daha çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar yakın. Hırslı bir gündesiniz fakat öğleden sonra işlerinizde yavaşlamalar meydana gelebilir. Akışta kalmalısınız.

AKREP:Yeni konuların dikkatinizi çekmesi söz konusu... Akademik olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Bazı durumlarda özgür olmak istemenizde fayda var. Bazı şeylerde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girmeniz söz konusu... Ortaklı işlerinizde daha fazla mücadele gerektiren durumların sizi endişelendireceği zamanlar yakın.

OĞLAK:Geleceğinizle alakalı konularda eşinizle birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öylen saatlerinde planlarınızda değişiklikler söz konusu olabilir. İkili ilişkilerinizde tepkilerinize özen göstermenizde fayda var.

KOVA:Çalışma hayatınızla alakalı konuların gündeminizi meşgul edeceği zamanlar yakın. Sizi yoran olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı durumlarda kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz söz konusu... Destek almanız gerekebilir.

BALIK:Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelmeniz söz konusu... Duygusal yaralanmalar meydana gelebilir. Kendinizi dizginlemek istemenizde fayda var. Bazı durumlarda kolayca risk alabileceğiniz zamanlar yakın.