Bütün günü iş ve sorumluluklarla ilgili konulara ayırmak gerekebilir. Hayatın güzel ve keyifli yönlerine zaman ayırmak pek mümkün olmayabilir. Özellikle aşkta ya da zevkli olabilecek konularda zorlanabiliriz. İş konuları, sınırlamalar öne çıkmakta. Öğle saatlerinden itibaren kendimizi daha fazla baskı altında hissedebiliriz. Günün ikinci yarısında daha dikkatli olmamız gerekebilir. İşle ilgili girişimlerimizde iyi bir plan yapmak, hazırlıklı olmak gerekiyor. Ancak mesleki konular ya da kısıtlamaların getirdiği koşullar yüzünden kendimizi çok rahat ve huzurlu hissetmeyebiliriz. Aşırı hırslı olmak yerine, karşımıza gelen problemleri daha sakin bir kafa ile değerlendirmemiz iyi olacak.

KOÇ: İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Gün içinde ikili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde ilişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatleri daha akıcı ve keyifli.

İKİZLER: Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde

rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmeniz gereken durumlar olabilir.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Denge ve uyum içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmalısınız. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Bazı organizasyonlar yapabilirsiniz.

BAŞAK: Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Akşama doğru hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP: Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var.

YAY: Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Akışta kalın.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var.

KOVA: Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde daha neşeli ve enerjik programlar yapabilirsiniz.

BALIK: Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sevdiğinizle birlikte zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.