Bugünü iyi değerlendirmeye bakalım. Hayallere kapılıp, tembellik de edebiliriz ya da yaratıcı alanda kendimizi daha iyi gösterme imkanı da bulabiliriz. Düşüncelerimizi paylaşmak ve aktarmak yönünde destekleyici koşullar var. Evrensel konulara fedakârlık ve kimi zaman kabullenme getiren durumlara açık olabiliriz. Gün boyunca dağılmamaya dikkat edelim. Başkalarını anlama ve yardım etme konusunda daha istekliyiz. Özellikle öğle saatlerinde olumlu yaklaşımlar ve başkalarından alabileceğimiz yardımlar söz konusu... Bu saatlerde kendimizi daha çok korunmuş hissedebiliriz. Aynı zamanda inançlar ve bizi duygusal açıdan harekete geçiren işler açısından da faydalı bir gün olabilir

KOÇ:Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir.

BOĞA:Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Çalışmalarınızı tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor.

İKİZLER:Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız durumları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz.

ASLAN:Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Parasal durumlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içine girebilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir.

BAŞAK:İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması, gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz.

AKREP:Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız çalışmalarda göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.

YAY:Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan durumlar gündeminize gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var.

OĞLAK:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle daha çok ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA:Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.