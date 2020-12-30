Erken saatlerde Yengeç burcunda dolunay gerçekleşti. Duygularımızın, hayallerimizin güçlü bir şekilde açığa çıktığını görebiliriz. Bizi duygusal açıdan meşgul eden bir konu, ailevi bir gelişme üzerinde daha fazla durabiliriz. Karşılıklı beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Venüs ve Neptün arasındaki kare pembe hayaller getirebilir. Kendimizi kaptırmaya, karşılıklı konularda, ilişkilerde biraz sorumsuz davranmaya daha fazla açığız. Doğal olarak daha nostaljik ve fazla kırılgan davranabiliriz. Duygularımızı süsleyerek, biraz abartarak ifade edebiliriz. Geç saatlerde daha fazla konuşma, diyalog söz konusu.

KOÇ

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. İlgilendiğiniz şeylere yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.

BOĞA

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınızla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.

İKİZLER

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz zamanlar var.

YENGEÇ

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Beslenmenize dikkat. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.

ASLAN

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

BAŞAK

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.

AKREP

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.

YAY

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz.

OĞLAK

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin.

BALIK

Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.