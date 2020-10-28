Yeni adımlar gelişiyor

Son iki günün biraz dağınık temposu ardından daha enerjik ve girişken bir mizaç içindeyiz. Yeni adımlar dikkat çekebilir ve daha hızlı ilerlemek isteyebiliriz. Ay, Koç’ta ilerlerken Venüs ile de karşı karşıya geliyor. Özellikle öğle saatlerinde ilişkilerde, karşılıklı konular kendimizi daha aktif hissedebiliriz. Paylaşılabilecek çok şey var. Ay saat 11.44’e kadar boşlukta kalıyor. Bu nedenle günün ilk yarısında beklemeler, kimi zaman çaresizlikler gündeme gelebilir. Bu saatlerde daha sabırlı olmalıyız. Aynı zamanda kendimize güvenmek ve yeni bir adım atarak ilerlemek konusunda ilginç fırsatlardan yararlanabiliriz.













