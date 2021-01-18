Yeni adımlarımız destekleniyor

Sabah 10.07’den itibaren Koç burcuna ilerleyen Ay, daha hızlı adımlar atabileceğimizi gösteriyor. Kendimizi daha bağımsız hissedebiliriz. Girişken ve istekli davranabiliriz. Tek başına yapabileceğimiz işlere zaman ayıralım. Bugün ilişkilerde uyum bulmak pek kolay olmayabilir. Sabırsızlığımız sorun yaratabilir. Akşam saatlerinde ilerleme daha kolay olacak. Sabah erken saatlerde belirsizlikler var. Saat 10.07’ye kadar netlik olmayabilir. Gün boyunca aceleci olmamaya, düşünmeden karar vermemeye bakalım. Maddi konular, para söz konusu olduğunda daha kararlı olabiliriz. Ancak bu konularda tartışmalar, çekişmeler de gündeme gelebilir.

KOÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Burcunuzdaki Ay hassasiyetleri ortaya çıkarıyor. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin.

BOĞA: Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.

İKİZLER: Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.

YENGEÇ: Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çok hızlı hareket var.

ASLAN: Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.

TERAZİ: Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.

AKREP: Çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.

YAY: Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin.

OĞLAK: Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, tutulmanın etkisi sizi eyleme geçiriyor.

KOVA: İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanızda fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.

BALIK: Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.