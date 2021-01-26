YENİ BİR YÖN VEREBİLİRİZ...

Yengeç burcunda ilerleyen Ay bizi ailevi konulara, yakınlık göstermeye yöneltiyor olsa da, bazı ani koşullar ve beklenmedik durumlar yüzünden zorlanabiliriz. Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışalım. Koşullar çok değişken ya da dengesiz olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Süregelen işlerimize yeni bir yön vermemiz gerekebilir. Bugün gerçekleşen Güneş-Uranüs karesi sürprizler, anilikler getirmekte. Sert ve köşeli davranmamaya bakalım. Ancak hangi yöne gideceğimize karar verememek ve duygusal etkiler altında olmak bizi zorlayabilir. Hemen öğleden sonraki saatlerde aceleci davranmayalım. Yenilik yapmakta zorlanabiliriz.

KOÇ: Güvenlik konuları gündeme gelebilir. Toprak veya emlak konularında karar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarda değişiklikler olabilir. Sizden daha güçlü kimselerle iş birliği içinde olabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

BOĞA: Yakın çevrenizdeki insanlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle programlar düzenleyebilirsiniz. Gelecek yönündeki planlarınızı tekrar organize etmeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda farklı düşünceler içine girebilirsiniz.

İKİZLER: Parasal konularda ailenizin kaynaklarını kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İş yükünüzden kaynaklanan sıkıntılar çıkabilir. Bazı konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edebilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ortaklaşa konularda değişim yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizden dolayı bazı konularda anlaşmazlıklar çıkabilir.

ASLAN: Kimi zaman göremediğiniz durumlar yüzünden belirsizlik yaşayabilirsiniz. Olayları kendi akışı içinde görmeye çalışın. Babanızla ilgili konularda endişe yaratan olaylar yaşanabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızdaki artış ve karışıklıklar sizi yorabilir.

BAŞAK: Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konuları güçlendirmek için sorumluluk alabilirsiniz. Çalışmayla ilgili durumların üzerine gidebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Akışta kalmalısınız.

TERAZİ: İş hayatınızda görünür olmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda belirsiz koşullar oluşabilir. Bazı konularda değişiklikler olabilir. Sizden daha büyük kişilerden destek alabilirsiniz. Gün içinde bürokratik konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP: Değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda daha yüksek konsantrasyon içine girebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.

YAY: Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Parasal konularda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. İş hayatınızda daha güçlü kişilerle karşılıklı gelebilirsiniz. Bazı konulara çözüm getirmeniz gereken bir gündesiniz. Ailevi konuları temellendirmeniz gerekebilir.

OĞLAK: İlişkilerinizde dengede kalmakta zorlanabilirsiniz. Farklı fikirlerde olan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Zihinsel olarak yoğun bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha dikkatli davranmalısınız. Parasal konularda karışıklıklar olabilir.

KOVA: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularla daha çok meşgul olabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlığınıza özen gösterin.

BALIK: Yaratıcılığınızı kullandığınız konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili koşullar oyalayıcı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların sağlam olmasını isteyebilirsiniz.