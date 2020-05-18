Haftanın ilk gününde Koç burcunda ilerleyen Ay, bizi daha hızlı ve aceleci kılıyor. Bitmekte ve sonlanmakta olan şeyler de var. Özellikle öğle sonrasında yapabileceğimiz pek çok şey bulunuyor. Hareket ve özgürlük ihtiyacındayız. Ancak Ay küçülürken daha çok niyet ve düşünce içindeyiz. Bizi daha cesur kılan şeyler olabileceği gibi, aşırı cesaret başımıza sıkıntılar da açabilir. Aşkta ve duygusal alanda fazla çocuksu ya da saf bir tutum içinde olabiliriz. Bugünlerde aşkta kendimizi fazla kaptırdığımız ve kontrol edemediğimiz durumlar yaşanabilir. İlişkilerimizde hatalara oldukça açığız.

KOÇ:Kişisel açıdan önemsediklerinizle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki işlerinizde kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan olaylardan dolayı düşmanlarınız olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz.

İKİZLER:Yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN:Akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilirsiniz. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz.

BAŞAK:Sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Maddi açıdan sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ:İkili ilişkilerinizde kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda sıkışma olabilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız.

AKREP:Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz.

YAY:Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Risk almak için acele etmeyin.

OĞLAK:Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Hane içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır.

KOVA:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizde. Yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili durumlar gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz olaylarda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.