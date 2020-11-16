Haftanın ilk gününde Ay, Yay burcunda ilerliyor. Yüksek bir motivasyon söz konusu. Öğrenmek, keşfetmek ve yeni adımlar atmak için uygun koşullar var. Bugün aynı zamanda zevkler ve güzel şeyler elde etmek için hevesli davranabiliriz. Hatta zevklerde abartı ve israf da söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde dikkatimizi dağıtan çok şey olabilir. Hayallere açık bir gündeyiz. İlişkilerimizde daha cömert ve biraz da dağınık, dikkatsiz davranabiliriz. Eğer alışveriş söz konusu ise bütçemize daha gerçekçi yaklaşmak doğru olacak. Günün geç saatlerinde sorumsuzluk ya da dikkatsizlik yüzünden bazı hatalar yapabiliriz. Acele ile verilen kararlar olabilir.

KOÇ: Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.

BOĞA: Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.

İKİZLER: İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Etrafınızdakilerle uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Kuralcı gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.

YENGEÇ: Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.

ASLAN: Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.

BAŞAK: Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. Ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.

TERAZİ: Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.

AKREP: Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi zamana bırakabilirsiniz.

YAY: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.

OĞLAK: Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz.

KOVA: Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir.

BALIK: İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.