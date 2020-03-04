Yengeç burcuna ilerleyen Ay, bizi duygusal açıdan daha hassas ama girişken kılmakta. Sevdiklerimiz için daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz. Ailemize ya da çocuklara yönelik işler hız kazanabilir. Bugün aynı zamanda farklı alternatifler ortaya çıkıyor. Saka burcuna geri dönen Merkür, eksik kalan bir düşüncemizi yeniden tamamlayabileceğimizi anlatmakta. Sabah saatlerinde daha akıcı bir iletişim kurabiliriz. Hareket ve ziyaretler vurgulanmakta. Özellikle günün ikinci yarısında daha fazla görüşme, olumlu yönde kurulabilecek ilişkiler var. Aşkta bazı sıkışıklıklar ya da bizi karar almaya zorlayabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha sabırlı olalım.

KOÇ:Ev hayatınızla ilgili konularda zıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler söz konusu... Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak istemenizde fayda var. Gün içinde geçmişle alakalı olaylar gündeme gelebilir. Akışta kalın.

BOĞA:Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmenizde fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşmanız söz konusu olabilir.

İKİZLER:Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmamanızda fayda var. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar yakın.

YENGEÇ:Kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak istemenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele vermeniz söz konusu...

ASLAN:Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayacağınız zamanlar yakın. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girmeniz söz konusu...

BAŞAK:İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alacağınız zamanlar yakın. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çaba göstermenizde fayda var.

TERAZİ:İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çaba sarf etmenizde fayda var. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz şeylerde daha fazla göz önünde durmak istemeniz söz konusu...

AKREP:Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermenizde fayda var. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Yabancılarla alakalı olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkması söz konusu...

YAY:Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmenizde fayda var. Bu olaylar kriz meydana getirebilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışacağınız zamanlar yakın. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Akışta kalmalısınız.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olmanız söz konusu... İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA:Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçmeniz söz konusu... İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmanızda fayda var. Akışta kalmalısınız.

BALIK:Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak istemeniz söz konusu... Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmanızda fayda var. Mutlu olacağınız zamanlar yakın.