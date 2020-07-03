Yeni şeyler keşfedebiliriz

Yay burcunda ilerleyen Ay, bizi daha hevesli ve istekli kılmakta... Kendi sınırlarımızı aşmak ve değişikliklere gitmek konusunda daha canlıyız. Uzaklar ya da yeni tanışabileceğimiz kişilerle daha fazla temas edebiliriz. Kişisel gelişim ve eğitim durumlarında daha olumlu açılımlar gündeme gelebilir. Ancak öğle saatlerinde biraz daha uyanık olmak ve hayallere dalmamak gerekiyor. Bu saatlerde kafamızda çok sayıda beklenti ve düşünce olabilir. Fikirlerimizde daha gerçekçi olmaya gayret edelim. Saat 16.05’ten sonra boşluğa giren Ay, günün ikinci kısmında olayları biraz kendi akışına bırakmamızın daha yararlı olabileceğini göstermekte...