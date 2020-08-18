Henüz yeniay gerçekleşmedi. Böyle zamanlarda şansımızı aşırı zorlamamak daha iyi olur. Kimi zaman bir yanda bitişler, diğer yanda yeni adımlar, başlangıçlar içindeyiz. Farklı ve heyecan verici beklentiler içinde olabiliriz. Olaylara, insanlara biraz daha farklı ve esnek bakmaya çalışalım. Israr ettiğimiz şey tek doğru olmayabilir. Düşüncelerimizi ilerletme ve yeni farkındalıklar yaratma konusunda daha yaratıcıyız. Gruplar, arkadaşlar içinde daha olumlu ve akıcı bir iletişim bekleyebiliriz. Belki işler tam istediğimiz yönde ilerlemese de, gelecek yönünde ümitli olalım. Tartışmacı olmamıza neden olan şeyler var ise, daha sakin kalmalıyız.

KOÇ:Uğraştığınız konularda kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Keyif alacağınız harcamalarda yapabilirsiniz. Aşk hayatınız canlanabilir.

BOĞA:Ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili durumları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER:İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akışta kalın.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızda yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde bitişler yaşayabilişiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir.

ASLAN:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlarda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bazı işlerde sıkışmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK:Uğraştığınız işlerde, bilemediğiniz nedenlerden dolayı sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğle saatlerinde daha fazla içe dönebilir, duygusal yoğunluk içinde olabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizin üzerinde zaman harcayacağınız bir gündesiniz. Planladığınız işlerinizde bitişler yaşanabilir. Çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili bitişler olabilir. Hedefleriniz için daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanan sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Duygusal paylaşım içinde olabilirsiniz.

YAY:Uluslararası konulardaki girişimlerinizde bitişler olabilir. Yeni ufuklara açılma isteği içindesiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işler ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla yolculuklar planlayabilirsiniz.

OĞLAK:Ortaklı maddi durumlarında sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gideceğiniz zamanlar var. Endişe yaratan şeylerin üzerinde çalışarak iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi yorabilir.

KOVA:İkili ilişkilerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonra paylaşımlarınızda daha fazla derinlik arayabilirsiniz.

BALIK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Endişe duyduğunuz durumlarda bitişler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda duygusal yönden yoğun paylaşımlar içine girebilirsiniz.