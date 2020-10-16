Ay’ın ışığı iyice küçülmekte... Bugünlerde bitişler ve sonlanmalar daha çok dikkatimizi çekebilir. Yeni bir adım atmaktansa, beklemeyi tercih etmek faydalı olacak. Böyle zamanlarda beklenmedik gelişmeler olaylara bakışımızı değiştirebilir. Aynı zamanda kendimize dönmek ve enerji biriktirmek için uygun bir gündeyiz. Gün boyunca ilişkilerimize ve karşılıklı konulara daha özenli yaklaşalım. Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar olabilir. Erkek figürler ya da otoritelerle ilgili işlerde çözümlenmesi gereken durumlar yaşayabiliriz. Israrcı tutumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ: Eşinizle hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER: Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz çalışmalarda daha kolay riskler alabilirsiniz. Harcamalar yapacağınız zamanlar var.

YENGEÇ: Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.

ASLAN: Eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmelerde yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.

AKREP: Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.

YAY: Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu... İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir.

OĞLAK :İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz.

KOVA: Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek için yolculuklar planlayabilirsiniz. Akşama doğru keyifli konular söz konusu...

BALIK Kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumları gündeminizi meşgul edebilir.