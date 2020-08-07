Günün ilk yarısında bize temizlenme, arınma getiren koşullar içindeyiz. Bitişler, sonlanmalar ya da psikolojik açıdan dönüşüm gerektiren hassasiyetler var. Kendimizi karmaşık bir durumda bulabiliriz. Ancak Ay saat 16.04’ten itibaren Koç burcuna ilerleyerek yepyeni enerjiler, niyetler ve istekler de getirmekte... Duygusal açıdan kendimizi beslemek, desteklemek konusunda daha heyecanlıyız. Günün ikinci yarısında çok daha aktif olabiliriz. Evimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi ilgilendiren durumlarda daha pozitif davranabiliriz. Yakın beraberliklerde samimiyet ve yakınlaşma bulabiliriz. İlişkilerimizde daha koruyucu bir atmosfer gelişiyor.

KOÇ:Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BOĞA:Gün içinde çatışma ve kopmalar yaşanabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz.

İKİZLER:İş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:Yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir. Kazalara dikkat. Düşüncelerinizi rahat bırakın. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.

ASLAN:Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı durumlar üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var.

BAŞAK:Endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı durumlarda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir.

AKREP:Çalışma hayatınızda bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde dikkatli olmanız gerekli. İdrak ettiğiniz durumlar hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

YAY:Yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

OĞLAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır.

KOVA:İşle ilgili hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari çalışmalarda dikkatli olmanızda fayda var. Çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Sakin olmanızda fayda var.

BALIK:Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddiyatla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Başkalarından alacağınız desteklerle hızlı ilerleyebilirsiniz.