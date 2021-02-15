Haftanın ilk gününde enerjik Koç burcunda ilerleyen Ay, hareketlilik ve hevese işaret ediyor. Bugün pek çok konuda hızlı hareket edebiliriz. Yeni ve orijinal fikirler var. Düşüncelerimizle ve cesaretimizle dikkat çekeceğiz. Böyle zamanlarda fazla aceleci davranmak ilişkilerde yanlış anlamalara yol açabilir. Yine de iyimserliğimizi doğru yönde kullanabiliriz. Başlangıç yapmak ve yenilikler düşünmek için uygun koşullar var. Sabah saatlerinde biraz daha sakin ve planlı olmaya bakalım. Fiziksel açıdan riskli durumlar yaşanabilir. Ay’ın ışığı büyürken akşam saatlerinde çok daha atılgan davranabiliriz. Bu saatlerde daha heyecanlı ve duygusal yönden tepkisel olabiliriz.

KOÇ: Sabah saatlerinde ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz.

BOĞA: Çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

İKİZLER: Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Geleceğe yönelik planlar içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Kendinizi olayların akışına bırakın.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.

ASLAN: Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Endişe duyduğunuz bazı konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.

TERAZİ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

AKREP: Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

YAY: Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde risk alabileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK: Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Böyle zamanlarda güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.

KOVA: Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir.

BALIK: İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.