Bugün pratik zekamızı kullanmak açısından imkanlar var. Yazılı ya da sözlü, kendimizi anlatma konusunda daha dikkatli olabiliriz. Düşüncelerimizde eleştirel hatta biraz endişeli davranabiliriz. Mantıklı bir tavır içindeyiz. Tasarım ya da dikkat gerektiren alanlarda başarılı olabiliriz. Düşüncelerimizi olumlu yönlere odaklayalım. Eksik ve hataları daha iyi görebiliriz. Öğle saatlerinde belirli istek ve arzularımızda üsteleyici olmamak gerek. Manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde buluşçu hissedebiliriz.

KOÇ:Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Engellerle karşılaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde hassasiyetler oluşabilir. Uğraştığınız konularda fazla çabaladığınızı hissedebilirsiniz.

BOĞA:Çalışma hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşsanız da ilerleyen zamanlarda akıcı enerjiler var. Risk almaya yatkınsınız.

İKİZLER:Ailevi olayların arasında kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda engellenmiş hissedebilirsiniz. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz meselelerle ilgilenebilir, mevzulara kendinizi adayabilirsiniz. Emek harcadığınız konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ:Zihinsel hareketin yoğun olduğu bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki yazışma ve konuşmalar sizi yorabilir. Hassasiyetler artabilir. Çevrenizdeki insanların işleri için kendinizi yıpratmayın. Aşırı fedakârlıktan kaçınmanızda fayda var.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Emek harcadığınız durumlarla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. İşle ilgili destekler var. Yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz alanlara yönelmelisiniz.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapmak isteseniz de engellendiğinizi hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara emek harcayacağınız bir gündesiniz. İlişkilerde fedakârlıklar olabilir. Hassasiyet yaşadığınız konulara karşı dikkatli davranmalısınız.

TERAZİ:Gizli kalan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kendinizi feda ettiğinizi hissedebilirsiniz. Hassasiyetler geliştirebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz, işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde etkilere açık olabilirsiniz.

AKREP:Gelecekle ilgili beklentilerinizi gerçekleştirmek için emek harcamanız gerekebilir. Çalışma konularınız gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak gününüzü renklendirebilir. İşten gelen destekler var.

YAY:Çalışma odaklı bir gündesiniz. Üstleriniz ve hizmet aldığınız kişiler arasında kalabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündemde olabilir. Devletle ilgili işlerinizi halletmek için öğleden sonrasını bekleyin. Hassasiyetiniz yüksek...

OĞLAK:Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Akademik çalışmalarınızla daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İş arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bütünü anlayabilmek için fedakâr davranabilirsiniz.

KOVA:Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı durumlara dikkat etmelisiniz. İşlerinizin engellendiğini hissedebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda hassas dengeler oluşabilir.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İlişkilerinizde engellenmiş hissedebilir, aşırı verici davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sizi yoran durumlar söz konusu olabilir. İlerleyen saatlerde etkiye açık olabilirsiniz.