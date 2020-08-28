Düşüncelerimizi uygulamaya koymak ve yeteneklerimizi değerlendirmek için güzel fırsatlar var. Olgun ve tecrübeli insanların düşüncelerinden yararlanabiliriz. Belki koşullar çok rahat olmasa da bugün uzun vadeli düşünmek ve iş konularına odaklanmak fayda sağlayacak. Işıkların uyumu ve Ay’ın açıları olaylara daha yaratıcı şekilde yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Mesleki konular üzerinde düşünmek, sınırlarımızı bilmek kaydı ile bugün faydalı işler yapabiliriz. Ay Oğlak’ta koşulların bizi depresif kıldığını göstermekle birlikte, bir süredir dağınık ya da eksik kalmış olan işlerimizi toparlayabiliriz. Gerçekçi beklentiler içinde çok daha verimli olabiliriz.

KOÇ:İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak hayatınızı kolaylaştıracak. Daha kolay ilerleme kaydedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmek için görünür olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Uyum içinde olacağınız zamanlardasınız.

BOĞA:Uğraştığınız konularda daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular size kısmet getirebilir. Yeni yolculuklar gündeme gelebilir. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir gündeminiz var. Akşam saatlerinde daha duygusal olabilirsiniz.

İKİZLER:Kriz yaratan konular gündeme gelebilir. Nasıl davranacağınızı kestirebileceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konuları fazla büyütmemeye özen gösterin. Ortak para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

YENGEÇ:Gün içinde eşinizle ilgili konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde yeniden temel atmak ve sağlamlaştırmak isteyeceğiniz zamanlar var.

ASLAN:Çalışma hayatınızda ciddi sorumluluklar alacağınız bir gündesiniz. Kendinizi daha çok göstermek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte organize olmak çalışma ortamını sakinleştirebilir. Çalışma temposunda başkalarından alacağınız destekler var.

BAŞAK:Yaratıcılığınızın ön plana çıktığı zamanlardasınız. Gün içinde kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiğiniz şeyler için tüm enerjinizi harcayabilirsiniz. Görünür olmaktan zevk alacaksınız.

TERAZİ:Ailevi konularda yeni gelişmeler olabilir. Ev hayatınızda farklılıklar yaratmak isteyebilirsiniz. Geçmiş konulardaki fikirlerinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir. Gün içinde kendi iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar olabilir.

AKREP:Yoğun ve hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ciddi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde dengede kalmaya ihtiyacınız olan zamanlar olabilir.

YAY:Gün içinde parasal konularla ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla ikna edici olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha kolay ilerletebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz zamanlar var.

OĞLAK:Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. Önem verdiğiniz konular daha fazla zihninizi kurcalayabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara daha fazla yönelebilirsiniz.

KOVA:Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu durum sizi iç dünyanızla ilgilenmenize sebep olabilir. Olaylara karşı ani tepki vermemeye özen gösterin. Akışta kalmak sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yeteneklerinizi kullanabileceksiniz.

BALIK:Kendinizde parlatmak istediğiniz yanlarınız olabilir. İç uyumunuza önem verdiğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz.