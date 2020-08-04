Hem dolunay hem de Mars-Jüpiter karesi, güne çok yüksek enerjiler getirmekte... Farkındalığımız yüksek ancak, aşırı tepkisel davranma ve hırs yapma eğilimi de var. Dolayısıyla bizi tetikleyen şeyleri olumlu yönlere aktarmaya özen gösterelim. Enerjimizi boşuna harcarsak, gereksiz tartışma ya da çekişmeler yaşayabiliriz. Mars ve Jüpiter’in karesi, bizi daha hırslı ve mücadeleci kılmakta... Yıkıcı davranmamaya, acımasız olmamaya özellikle dikkat edelim. İnanç alanında, hukuksal konularda, problemler ve hoş olmayan durumlar yaşanabilir. Yine de günün geç saatlerinde sohbetlerde ve arkadaşlıklar da daha güzel zamanlar bulabiliriz.

KOÇ:Gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Farklı şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınız artabilir.

YENGEÇ:Size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz durumlarda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal açıdan yenilenme olabilir.

ASLAN:İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde çatışmaya açık koşullar söz konusu... Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gerekiyor.

BAŞAK:Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar sizi yorabilir.

TERAZİ:Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir.

AKREP:Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak durumlardan uzak durmaya özen gösterin.

YAY:Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var.

OĞLAK:Yeteneklerinizi kullanacağınız çalışmalara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

KOVA:Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. İç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. İç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz.