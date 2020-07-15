Kendimizi daha fazla baskı ve tehdit altında hissediyor olabiliriz. Bu yüzden korumak yönünde çaba içindeyiz. Ancak güçlü kişilerle karşılaşmak aynı zamanda hayatımıza değişim ve kendimizi de güçlendirebileceğimiz olanaklar getirebilir. Karşılıklı konular içinde belirli fırsatlar, imkanlar da olabilir. Özellikle günün ikinci yarısını daha iyi değerlendirmek elimizde... Bu saatlerde üzerimizde aşırı bir yük ya da zorluk hissetsek bile, bu engelleri aşabilecek düzeydeyiz. Olumsuz düşünmemeliyiz. Daha fazla anlayış hatta güzellik yaratarak ilerleyebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Somut ve yapıcı şekilde davranmaya bakalım.

KOÇ:Çalışmalarınız yavaş ilerleyebilir. İşinizle ilgili orijinal fikirlerden yararlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek göreceğiniz zamanlar var. Harcamalarınızla ilgili gelir gider dengesi çıkarabilirsiniz.

BOĞA:Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Kesin kararlar vermekten kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için zaman harcamak size iyi gelebilir.

İKİZLER:Gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. Bilemediğiniz durumlar hakkında içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerle ilgili sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. Gençlerle zaman geçirmek iyi gelebilir. İşlerinizde yavaşlama söz konusu...

YENGEÇ:Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Radikal ve olağan dışı olduğunu düşündüğünüz görüşlerinizi paylaşmak istediğiniz zamanlar olabilir. Dernek işlerinizi halledebilirsiniz. İşleriniz yavaş ilerleyebilir, kesin kararlar vermemeye özen gösterin.

ASLAN:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz olabilir. Sezgilerinizin gücüyle yöneticilerinizi de etkileyebileceğiniz zamanlar var. Önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılmak ve keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz imkanlar olabilir. Yolculuklarınızı planlayabilirsiniz fakat karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İşleriniz de yavaşlama söz konusu, akışta kalmakta fayda var.

TERAZİ:İşlerinizde kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemekte fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Akışta kalın.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylara karşı farklı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlar için acele etmeyin. Daha sonra uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.

YAY:Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili sıkıntı içine girebilirsiniz. Karar vereceğiniz plan ve programlarda aksamalar yaşanabilir. İşyerinde zaman bulamayıp yapamadığınız işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK:Kendinizi orijinal fikirlerinizle ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Riskli konularla ilgili karar almamaya özen gösterin. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Gününüzü aktivitelerle değerlendirebilirsiniz.

KOVA:Eve dair konular gündeminizi oluşturabilir. Hane içindeki kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. İşlerinizde iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar olabilir. Babanıza ait durumlar gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir.

BALIK:Teknik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tembellik etmek için güzel bir gündesiniz. Çevrenizdekilerin dedikodularıyla zamanınız renklenebilir. Yavaş ilerleyen saatlerde sakin kalmakta fayda var. Acele karar vermemeye özen gösterin.