Bugünlerde sonlanan ve kapanan enerjiler öne çıkıyor. Dolayısıyla gelişme yönünde destekleyici şartlar yok. Oğlak burcunda ilerleyen Ay, sıkışık koşullar içinde olduğumuzu anlatıyor. Saat 11.00 civarında Pluton’la birleşen Ay, bizi travmatize edebilecek koşullara ve duygusal açıdan işkence getirebilecek durumlara işaret edebilir.

Daha gerçekçi ve dirençli olmaya bakalım. Zorlukları aşabiliriz. Duygusal dayanıklılık ve kendimize güven geliştirmeliyiz. Kuşkusuz koşullar zor olabilir ancak umutsuzluğa da kapılmamalıyız. Saat 17.18 civarında da engeller, kısıtlamalar ve bizi daha derin kılan koşullar var. Neyse ki saat 22.41’den sonra biraz daha rahat edebiliriz.

KOÇ:İletişime çok önem verebilirsiniz. Daha ciddi ve sabırlı olacağınız zamanlar var. Üstlerinizle toplantılar yapabilirsiniz. Görünür olmak isteyeceksiniz. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Akşam vakti kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BOĞA:Yeni şeyler öğrenmeniz gerekebilir. Yaşça büyük kişilerle iletişimde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak keyfinizi yerine getirecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde değişiklikler meydana gelebilir.

İKİZLER:Sizi endişeye sokan konular daha fazla kafanızı kurcalayabilir. Ciddi hissedebilirsiniz. Ticari mevzular gündeme gelebilir. Krize sokan durumlara karşı temkinli olmalısınız. Banka işlerinizi tamamlamanız için uygun bir gün olabilir.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili mevzularda yoğun bir gündem içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki iletişiminize dikkatli olmanızda fayda var. Ciddi konular, içinize kapanmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlar arasında kalabilirsiniz.

ASLAN: Çalışma hayatınızda eğitimler alabilirsiniz. İlerleme kaydetmek için çaba sarf edebilirsiniz. Kendinizi olgun bir şekilde ifade etmeniz gerekebilir. İş arkadaşlarınızla planlar içinde olabilirsiniz. Akşam yorulmuş ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BAŞAK:Yaratıcılığınızı kullanacağınız işler karşınıza çıkabilir. Sizden olgun kişilerle iletişimde kalabilirsiniz. İlerlemek için risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam planlarınızda değişiklikler meydana gelebilir.

TERAZİ:Ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. İletişimde sıkışıklıklar olabilir. Kendinizi ifade ederken dikkatli davranmanızda fayda var. İşlerinizi ilerletmek için yeni yollar deneyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yorucu koşullar meydana gelebilir.

AKREP:İletişimin hızlandığı zamanlar olabilir. Hareketlilikten dolayı işlerinizi yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Daha nazik davranmanızda fayda var. Zaman zaman fazla kontrolcü davranabilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler sizin de gündeminizi etkileyebilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde daha rahat ilerleme yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz meselelerde kendinizi daha ciddi hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerde akışta kalmakta zorlanabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA:Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Engellendiğinizi hissedebilirsiniz. İç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular dikkatinizi çekebilir. Geleceğinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz alanlarda ilerleme söz konusu...