Haftanın ilk gününde Ay, Oğlak burcunda ilerlerken aradığımız desteği ve güveni bulmakta zorlanabiliriz. Böyle zamanlarda insanları yormak ya da ısrarcı davranmak tam tersi sonuçlar getirebilir. Bu nedenle biraz daha sabırlı ve sakin olmaya bakmalıyız. Aynı zamanda Mars’ın, Merkür’e zarar vermesi bazı istenmeyen durumlara ve zararlara yol açabilir. Düşüncelerimizde inat etmek pek yarar sağlamayacak. Daha önlemci olmaya bakalım. Riskli işlere girmemek, ulaşımda ya da evde dikkatslzlikten kaçınmak gerekiyor. Şimdiye kadar birikmiş olan hoşnutsuzluklar da ortaya çıkabilir. Öfkeyle karar vermemek gerekiyor.

KOÇ:Sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA:Ailenize karşı sorumluluklarınız, gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait durumlar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.

İKİZLER:Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili olaylarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para durumlarına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Farkındalığınız yüksek olsun.

YENGEÇ:İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar var. Evinizle ilgili durumlar gündeme gelebilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İş arkadaşlarınızdan gün içinde destek alabilirsiniz.

BAŞAK:Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz ve bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz. Aşkta da hassasiyetler söz konusu...

AKREP:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Kardeşlerle ilgili olaylar önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

OĞLAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeylere yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizdeki hassas dengeler daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin.

KOVA:Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailenizde olan olaylara, elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.

BALIK:Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var.