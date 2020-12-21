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21.12.2020 - 19:42 |

Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterini canlandırdığı filmin dördüncü serisi Recep İvedik 4 televizyon ekranlarına geliyor. Sinemaseverlerin dikkatle izlediği komedi filmi 2014 yılında vizyona girdi. Peki, Recep İvedik 4 oyuncu kadrosunda kimler var?

Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kim? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi?
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Yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar'ın üstlendiği film Recep İvedik 4'ün yapımcılığını Emrah Çoban yaptı. Vizyona girdiği dönemde rekorlar kıran film, her kesimden vatandaş tarafından sevilerek izlendi. Televizyon ekranlarında seyircinin beğenisine sunuluyor. İşte, Recep İvedik 4 filmi detayları...

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (Kahve ahalisinden para toplamak, Bankadan İhtiyaç Kredisi çekmeye çalışmak, Böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep’i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin ilk olarak Kilyos'ta yapılması beklenirken Maldivler'de gerçekleştirildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI

Seri filmi olan Recep İvedik, dördüncü filmi ile izleyici karşısına çıkıyor. Yerli komedi, halk kahramanı durumundaki Recep tiplemesinin hikayesini anlatıyor. İşte oyuncu kadrosu:

Şahan Gökbakar

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı

Arda Hacıoğlu

Gülşah Yanaş

Caner Tanrıverdi

Ece İncebay

Cem Korkmaz

Ekrem Aral Tuna

Berna Üçkaleler

Barış Gül

Aziz Karakaya

Halil İbrahim Yılmaz

Serkan Sağdıç

Çağlar Salman

 

 

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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