Romantik kutlama

Rojda Demirer’le bir fotoğrafını paylaşan sporcu Ulaş Kıyak, “Ne güzelmiş seni sevmek, sarılmak, dertleşmek, konuşmak ve gülmek. Bana kattığın her şey için teşekkür ederim” notunu düştü.

Rojda Demirer ve Fenerbahçe Voleybol takımında oynayan Ulaş Kıyak ile 1 senedir aşk yaşıyor.

BİRİNCİ YILLARINI KUTLAMIŞLARDI

Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutlamıştı. Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı: “Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize.”

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.





