Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Rümeysa Küçükislamoğlu

TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliği yaptığı yarışmaya yeni bir yarışmacı katıldı.

RÜMEYSA KÜÇÜKİSLAMOĞLU KİMDİR?

Yarışmya İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşında aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. 44 beden giyiniyor.