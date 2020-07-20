MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Rümeysa Küçükislamoğlu
20.07.2020 - 13:56 |

Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Rümeysa Küçükislamoğlu

Doya Doya Moda yarışmasına yeni bir isim katıldı. Yarışmaya yeni katılan Rümeysa küçükislamoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Rümeysa Küçükislamoğlu ile ilgili ayrıntılar.

Rümeysa Küçükislamoğlu kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Rümeysa Küçükislamoğlu
ABONE OL

TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliği yaptığı yarışmaya yeni bir yarışmacı katıldı.

RÜMEYSA KÜÇÜKİSLAMOĞLU KİMDİR?

Yarışmya İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşında aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. 44 beden giyiniyor.

20 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teoman: Konserlerim için hazırlık yapıyorum

Teoman: Konserlerim için hazırlık yapıyorum

'Aşk-ı Memnu' efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de

'Aşk-ı Memnu' efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de

Eypio: İki ay evden çıkmadım

Eypio: İki ay evden çıkmadım

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı

Sıradaki Haber