Saba Tümer kaç yaşında, kimdir? Saba Tümer evli mi?

26 Aralık Cumartesi günü İBO Show konuklarından biri olan Saba Tümer ile ilgili meraklı arayış başladı. Her hafta başarılı isimleri konuk eden İBO Show'da bu akşam Saba Tümer kahkahası da yer alıyor. Peki Saba Tümer kimdir, kaç yaşında? İşte Saba Tümer biyografisi...

SABA TÜMER KİMDİR?

5 Aralık 1970'de İzmir'de doğan Saba Tümer, sunucu ve gazeteci.

İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

Kariyeri



NTV'den Show TV'ye transfer oldu ve bir süre Show TV - dış haberler sorumlusu olarak çalışmaya başladı ancak daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı, sonrasında bir haber sitesinin anketinde "en iyi bayan haber spikeri" seçilerek tekrar Show TV'ye döndü ve Saba Tümer İle Bu Gece isimli programı sunmaya başladı. Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine "Haber Makinası" adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sundu. Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Bu programın sona ermesinin ardından gelen dedikodu ve magazin içerikli program tekliflerini redderek yaklaşık bir yıl ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer İle Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı. Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı. Daha sonra Saba Tümer İle Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada 1 defa olmak üzere indirgedi. Bunun dışında 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'e başlamıştır.Şu an Tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı programı sunmaktadır.

Ödülleri



(2009) 36. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Sunucu Ödülü