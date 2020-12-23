Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Asya kurtuluyor mu? Sadakatsiz 11. son bölüm izle...

Asya, Volkan'ın hastane konusundaki planlarını duyar. Diğer yandan Mert ise eşine verdiği sözü bozmak üzeredir. Her bölümü ile büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte, Sadakatsiz son bölüm...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın hastane için sunduğu teklif Derya'nın aklını karıştırsa da Bahar ile aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Asya Volkan'ın planlarını öğrenir. Diğer yandan Asya'ya saldırılar devam eder. Ali ile araları Volkan yüzünden açılır. Ve sonunda evine gelen saldırgan Asya'yı öldürme girişiminde bulunur. Son anda yardımına yetişen Bahar olur.

Derin ve annesinin planları işe yaramaya başlamıştır ve Ali, babası ve Derin arasındaki durumu kabullenme sinyalleri verir.

SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in 11. son bölümü sonrası 12. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi.

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FULL İZLE...