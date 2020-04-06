Sağlıkçılara büyük jest

Mar Yapı, koronavirüs salgını nedeniyle büyük fedakârlık göstererek görevlerini yerine getiren sağlık personeline, Divan Suites İstanbul G-Plus Oteli’ni tahsis etti. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Değerli sağlık çalışanlarımız için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Onların bir nebze de olsa rahatlaması, ev konforunda dinlenmesi ve moral bulması bizler için çok önemli...”