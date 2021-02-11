Sanat randevusu

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu, İyilik İçin Sanat Derneği ile Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ortak çalışmasıyla öncü isimlerin katılacağı uzun dönemli sertifika eğitim programı uygulamaya geçiyor. Bu kapsamda Ali Güreli, Haldun Dostoğlu, Maya Portakal, Nazlı Pektaş, Rabia Güreli, Rafi Portakal ve Sabiha Kurtulmuş gibi alanında profesyonel olan 100’ü aşkın isim, konuşmacı olarak yer alıyor. İhtisas konularındaki en saygın öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla gençlere sadece bir üniversite eğitim almaktan ziyade, geleceklerini de kazandırmayı hedeflediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Burak Küntay, kültür sanat eğitim modüllerini hayata geçirmek üzere yeni bir iş birliğine imza attıklarını söyledi. Küntay, sözlerine şöyle devam etti: “Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik ile sanata gönül verenlere yönelik bir çalışma yaptık.”