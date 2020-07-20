MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti
20.07.2020 - 13:07 | | Ahmet BAYRAK / ORDU (DHA)

Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti

Ordu'da, gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan (30), yaşamını yitirdi. Özkan’ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Enes Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti


20 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı

Güliz Ayla kedisiyle videosunu paylaştı

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var!

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?

Sıradaki Haber