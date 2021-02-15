Avukat Nail Gönenli, Efecan Şenolsun ile Elit İşcan’ın davasında yaptığı savunma yüzünden tepki almaya devam ediyor. Öykü Karayel ve Eda Ece, Gönenli’nin söylediği iddia edilen, “Affedersiniz öpüşme sahnesi çekiyorlar, affedersiniz başka sahneler de var. Daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler” sözlerine, tepki gösterdi.

Ece, “Kadın oyuncuları hedef alan bu çirkin ötesi sözlerin sarf edildiğini duymak sinirimi tepeme çıkardı. Ağzınızı toplayın. Savunmanız batsın” diye yazdı. Karayel ise, “Oyunculuğun ve bu tür sanat dallarının her türlü manipülasyona uygun, pratik açıklarından faydanalıp, cinsel taciz ve istismarlara karşı kendimizi korumakta toplum bizi yalnız bırakıyor” dedi.